Daniele e Ostapenko: encontro marcado Daniele Hypólito está perto de voltar à seleção permanente de ginástica artística. No próximo dia 25, ela vai a Curitiba pedir formalmente desculpas ao técnico da equipe, o ucraniano Oleg Ostapenko, que retorna das férias na segunda-feira. O encontro e o pedido de desculpas são a única saída para a ginasta, de 20 anos, voltar à seleção. Um acordo, intermediado por Roberto Santos, diretor do Flamengo, com a Confederação Brasileira de Ginástica, evitará que Daniele seja julgada por indisciplina pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Afinal, ela abandonou a seleção na véspera da etapa de São Paulo da Copa do Mundo por não concordar com sua escalação apenas para a trave - a ginasta também não tinha gostado de declarações de Oleg Ostapenko de que estava fora do peso. "Fui procurada pelo Flamengo para que a Daniele não fosse ao TJD. E chegamos a uma proposta de acordo. Além de desculpas, queremos que a Daniele, o Flamengo, a CBG e os integrantes da comissão técnica conversem e acertem os detalhes", disse Vicélia Florenzano, presidente da CBG. A dirigente não quer que a situação se repita com Daniele, primeira brasileira a conquistar medalha num Mundial - prata no solo, em Ghent/2001 -, ou qualquer integrante da equipe permanente. "Seria estranho ela simplesmente aparecer e entrar no ginásio de treino, sem uma conversa prévia. Causaria mal-estar", explicou. Por isso, Vicélia marcou a reunião, que será num sábado, a pedido do diretor do Flamengo. E, segundo a presidente da CBG, Ostapenko perdoará Daniele. "Sei disso, já falei com ele. Mas precisamos esclarecer todos os detalhes", contou. A ginasta terá de seguir as determinações da comissão técnica se quiser treinar em Curitiba e ir a torneios internacionais com a seleção. Mas Daniele desconversou quando perguntada sobre o assunto. "É o Flamengo que está cuidando disso. Não posso falar nada", avisou.