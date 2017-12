Daniele encara novo desafio: a fama A ginasta Daniele Hypólito tem passado mais tempo em São Paulo do que no Rio de Janeiro, onde vive e treina. No último sábado, recebeu o troféu ?Qualidade Brasil Internacional? no clube Monte Líbano. Ontem, fez uma gravação para o programa de Luciano Huck no Anhangabaú e recebeu o prêmio de atleta do ano da TV Bandeirantes, na Hebraica. Hoje, apresenta-se em evento do Pão de Açúcar. Vice-campeã mundial em Ghent, na Bélgica, e campeã no Torneio Internacional de Marselha, na França, no mês passado, a vida da "Pequena Notável", como tem sido chamada, virou pura badalação. O celular não pára de tocar. Ela diz que não dá conta de atender a todas as chamadas. Leia mais no Jornal da Tarde