Daniele fica em 12º e Camila é a 16ª Daniele Hypólito conseguiu o 12º lugar e Camila Comin foi a 16ª colocada na final individual geral da ginástica artística, disputada nesta quinta-feira, em Atenas. A medalha de ouro dos Jogos Olímpicos foi para a norte-americana Carly Patterson, a prata ficou com a russa Svetlana Khorkina e o bronze está nas mãos da chinesa Nan Zhang. As duas ginastas brasileiras conseguiram um resultado histórico. Daniele somou 36.961 pontos, enquanto Camila conseguiu 36.074 depois da performance nos quatro aparelhos - solo, trave, salto sobre o cavalo e barras paralelas assimétricas. A campeã Carly Patterson terminou a competição com 38.387.