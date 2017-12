Daniele fica em 5º na prova de barra A ginasta Daniele Hypólito obteve neste domingo com o quinto lugar nos exercícios de barra de equilíbrio a sua melhor colocação no torneio internacional de Glasgow, na Escócia, classificatório para o Mundial de Ginástica. A primeira colocada foi a romena campeã olímpica Andrea Raducan. Já nos exercícios de solo, vencido pela chinesa Nan Zhang, a brasileira ficou com a sétima colocação. No masculino, o romeno Marian Dragulescu obteve a melhor nota nos exercícios de cavalo, o chinês Xiaoping Li venceu a prova de barras paralelas e o canadense Alexander Jeltkov garantiu o melhor resultado na barra fixa.