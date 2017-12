Daniele ganha ouro na Copa do Mundo A ginasta Daniele Hypólito conquistou a medalha de ouro na trave, com nota 9,137, neste domingo, na primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica, em Cottbus, Alemanha. A espanhola Elena Gomes foi a segunda colocada (8,650), seguida pela holandesa Verona van de Leur (8,562). Daniele, que não foi ao pódio no solo nem nas barras assimétricas, volta ao Brasil na terça-feira e já retoma os treinos para a segunda fase do circuito, em agosto, em Berlim. A campeã da Copa, que terá três etapas, será a ginasta com maior nota individual por aparelho. É a primeira vez que o Brasil disputa a Copa, que reúne os melhores ginastas do mundo. O convite veio após a medalha de prata no solo, ganha por Daniele no Mundial de Ghent, na Bélgica, em 2001. ?Fico feliz por mostrar versatilidade e obter outra vitória para meu País?, comemorou a atleta brasileira.