Daniele Hypólito é prata nas paralelas A brasileira Daniele Hypólito conquistou neste sábado a medalha de prata da prova de Paralelas da etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo de Ginástica, que está sendo realizado no Riocentro. A brasileira somou 9.313 pontos e ficou em segundo lugar, atrás apenas da norte-americana Allyse Ishino (9.388). A medalha de bronze ficou com a uzbeque Oksana Chusovitina. Esta foi a terceira medalha do Brasil na etapa do Rio, até agora. Antes, Diego Hypólito foi ouro no salto e Mosiah Rodrigues foi prata no cavalo com alças.