Daniele Hypólito fica em 4º lugar Daniele Hypólito ficou na 4ª colocação na final da prova do salto sobre o cavalo da 2ª etapa da Copa do Mundo de Ginástica, disputada neste sábado em Cottbus, na Alemanha. Ela somou 9,156 pontos, contra 9,169 da terceira colocada, a romena Monika Rosu - o ouro foi para Oksana Chusovitina, do Usbequistão, e a prata ficou com a russa Anna Pavlova. Outra ginasta brasileira entrou em ação neste sábado na Alemanha. Daiane dos Santos foi a 5ª colocada na final da prova das barras assimétricas, com 9,050 pontos. A medalha de ouro ficou com a britânica Elizabeth Tweddle. As duas disputam outras finais da Copa do Mundo neste domingo. Daiane vai participar dos exercícios de solo e Daniele tentará medalha na prova da trave.