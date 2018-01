Daniele Hypólito ganha o Brasileiro de ginástica artística Foi o oitavo título individual geral de Daniele Hypólito no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, encerrado no sábado, em Goiânia, Goiás. A atleta levou a medalha de ouro com 57,650 pontos e foi seguida de Bruna Costa e Joselane dos Santos, respectivamente prata e bronze. Daiane dos Santos não pôde competir porque está sem clube (treina com a equipe brasileira permanente em Curitiba). Fez apenas uma apresentação. No masculino, o campeão no individual geral foi Michel Conceição, seguido de Danilo Nogueira. Diego Hypólito, campeão mundial de solo, que não treina com a equipe permanente, foi terceiro.