Daniele Hypólito já tem novo treinador A ginasta Daniele Hypólito já tem novo técnico no Flamengo. É Ricardo Pereira, que tinha sido do clube mas estava na equipe permanente em Curitiba (PR). Daniele rompeu com o grupo antes da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica Artística em abril, porque o técnico Oleg Ostapenko a inscreveu apenas em um aparelho e não em três. No sábado, começa o Brasileiro Adulto em Belém do Pará. Daniele competirá nos quatro aparelhos.