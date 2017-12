Daniele Hypólito leva bronze em Ghent Daniele Hypólito conquistou neste sábado a medalha de bronze na prova das barras paralelas da etapa de Ghent (Bélgica) da Copa do Mundo de Ginástica. Com isso, ela garantiu vaga na grande final da competição, que reunirá as 8 melhores ginastas da temporada, dias 11 e 12 de dezembro, na Inglaterra. Na disputa deste sábado, Daniele conseguiu a nota 9.300 nas paralelas, sendo superada apenas pela chinesa Ya Li (9.712) e pela norte-americana Melanie Sinclair (9.650). Anteriormente, o irmão dela, Diego Hypólito, já tinha levado medalha de ouro no solo em Ghent. Os dois irmãos voltam a disputar medalhas neste domingo. Daniele participa das finais do solo e da trave, enquanto Diego luta pelo pódio no salto - a SporTV transmite ao vivo a partir das 12 horas (horário de Brasília). "Cada medalha conquistada serve de estímulo para que eu tente beirar a perfeição. Estou me sentindo muito seguro nas apresentações de solo e isso vem ajudando muito. Espero encerrar o ano com chave de ouro com a conquista de mais uma medalha para o Brasil na grande final", disse Diego. O Brasil já tem 3 ginastas classificados para a grande final da Copa do Mundo, na Inglaterra. Daiane dos Santos tem vaga no solo. Daniele Hypólito vai competir no solo, na trave e nas paralelas. E Diego Hypólito, que já está garantido no solo, ainda pode se classificar no salto - precisa ficar em primeiro ou segundo lugar na etapa de Ghent. "Queria muito estar na grande final da paralela e com muita garra alcancei este objetivo. A cidade de Ghent sempre me deu sorte e foi aqui que conquistei um dos resultados mais importantes da minha carreira, a medalha de prata no solo, no Mundial de 2001", afirmou Daniele.