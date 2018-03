Daniele Hypólito promete novidades Daniele Hypólito vai apresentar pela primeira vez no Brasil um movimento praticado por poucas atletas no mundo, o "Bi", durante sua apresentação nas paralelas assimétricas, na etapa Rio da Copa do Mundo de Ginástica. Desde o ano passado, ela vem treinando o movimento, criado pela chinesa Wenjing Bi e apresentado no Mundial de 1997, em Lausanne. "Já apresentei o movimento com sucesso na etapa da Copa do Mundo de Lyon e no evento teste em Atenas, este ano. No Brasil será a primeira vez", revelou Daniele, que, em seguida, explicou o movimento. "Farei um giro na barra com apenas uma das mãos." No Rio, Daniele se apresentará também na trave e no salto. Mesmo sem competir nos exercícios de solo, porque não está em suas melhores condições técnicas, ela defendeu sua coreografia nessa categoria. "Minha coreografia está linda. É uma música forte e que combina comigo. Além de a estar usando há apenas um ano e meio. Geralmente, uma ginasta permanece por três anos com uma série", afirmou Daniele. A expectativa de Daniele na Copa do Mundo no Rio é a de conquistar uma medalha na trave, que é um de seus preferidos. Ela disse ter se inspirado na ex-ginasta brasileira Soraya Carvalho. "É um aparelho muito difícil, mas o adoro desde pequena. Via muito a Soraya pela televisão e me inspirei nela", contou Daniele. "Mas não significa que irei treinar apenas para a trave. Uma ginasta precisa estar bem em todos os outros."