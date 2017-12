Daniele Hypólito vive nova fase Os bons resultados nas duas últimas etapas da Copa do Mundo de Ginástica, em Glasgow (Escócia) e Ghent (Bélgica), mostraram que Daniele Hypólito conseguiu superar os problemas dos últimos três anos e, aos poucos, volta a honrar o apelido de "Pequena Notável". Desde 4 de novembro de 2001, quando conquistou a inédita medalha de prata nos exercícios de solo, no Mundial realizado também em Ghent, Daniele experimentou as glórias do esporte e também seus dissabores, que culminaram com uma coadjuvante participação nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. "Temos nosso destino traçado por Deus e não podemos mudar o que está escrito", disse Daniele, de 20 anos, se referindo aos problemas que enfrentou. E as dificuldades foram várias. Com o feito de 2001, ganhou notoriedade, patrocínios e precisou escolher entre treinar em Curitiba com a seleção ou permanecer no Flamengo, onde tinha o mínimo em infra-estrutura. Tudo isso acabou refletindo na sua performance nas competições e os bons resultados foram escassos. Mas, ao desembarcar nesta terça-feira no Rio, onde fez uma escala antes de seguir para Curitiba, Daniele trouxe três medalhas na bagagem. Foi uma de prata no solo e uma de bronze nas paralelas, obtidas durante a etapa de Glasgow, na semana passada, além de outra de prata na trave, ganha em Ghent, no último fim de semana. E essas conquistas refletem alguns dos obstáculos superados por Daniele, como a opção, em 2003, por treinar em Curitiba, na sede da Confederação Brasileira de Ginástica (CBGin). Em 2004, outros desgastes também foram eliminados pela ginasta: o fim dos relacionamentos traumáticos com a técnica Georgette Vidor, depois de muitos desentendimentos, e com a empresária Marlene Mattos, responsável pela maior parte dos compromissos profissionais que atrapalharam seus treinamentos. "Hoje a Daniele está mais tranqüila. Está ótima tanto fisicamente como psicologicamente. Os problemas não existem mais", afirmou a presidente da CBGin, Vicélia Florenzano. "Acabou aquele negócio de não treinar por causa de compromissos, brigas. As reclamações de que estava com dor aqui ou ali também se foram." Contribui ainda para o bom momento de Daniele o desempenho de seu irmão. Diego Hypólito também voltou ao Brasil com três medalhas conquistadas nas duas etapas da Copa do Mundo: duas de ouro, nos exercícios de solo, em Ghent e Glasgow, além de uma de bronze no salto, obtida na cidade belga. Depois de serem recebidos com festa em Curitiba, no início da tarde desta terça-feira, os irmãos Hypólito voltam a treinar duro. Desta vez, o objetivo é a grande final da Copa do Mundo, nos dias 11 e 12 de dezembro, em Birmingham, na Inglaterra. Daiane dos Santos também participará desta competição. Desenvolvimento - A CBGin estimou em R$ 6 milhões o orçamento para o ano de 2005. O valor é 50% maior do que o montante usado pelo entidade este ano. Do total, R$ 1,8 milhão serão recursos da Lei Piva - o restante será arrecadado com patrocinadores. Com a verba, será possível aumentar o número de ginastas treinando no CT de Curitiba e permitirá a contratação de mais três técnicos estrangeiros. Um investimento de R$ 1,2 milhão também está previsto para o desenvolvimento de novos talentos. Treinam em Curitiba atualmente oito mulheres e três homens na modalidade artística da ginástica, além de um conjunto de ginástica rítmica. Para 2005, a GBGin quer elevar esse número para 17 mulheres e dez homens, três ou quatro conjuntos de ginástica rítmica, além de selecionar mais dez homens para iniciar os treinamentos no trampolim.