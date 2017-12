Daniele Hypólito volta a competir Depois de uma maratona de entrevistas para tevês, rádios, jornais e revistas, a ginasta Daniele Hypólito, quarta colocada no individual geral e medalha de prata no solo no Mundial da Bélgica, volta a competir. Ela embarca nesta terça-feira com seus treinadores Georgette Vidor e Ricardo Pereira e com as companheiras de Flamengo, Coral Borda e Thaís Cevada, para Marselha, na França. Disputará no próximo fim de semana o Encontro de Ginástica, com as melhores do Mundial, mais convidadas. O Flamengo pagou apenas a passagem de Daniele e os organizadores do evento vão arcar com todas as outras despesas da delegação, incluindo a alimentação do grupo e da melhor ginasta da história brasileira.