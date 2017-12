Daniele já sonha com ouro olímpico A ginasta brasileira Daniele Hypólito desembarcou por volta das 11h30 no Rio depois de conquistar, no domingo, o segundo lugar no Mundial de Ginástica Olímpica, na Bélgica. Na bagagem, trouxe um sonho até há poucos dias inimaginável: treinar para conquistar a Medalha de Ouro nas Olimpíadas de 2004, em Atenas, na Grécia. "Agora, mais do que nunca, sei que tenho chances de competir de igual para igual com russas, romenas e americanas", disse ela, que passou uma hora fazendo compras no free-shop do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro antes de sair para o saguão. Daniele chegou acompanhada de sua técnica, Georgette Vidor. A treinadora frisou que outras atletas brasileiras, além da medalhista de prata do Mundial, também têm potencial para ser as melhores da modalidade, desde que tenham patrocínio para sustentar o desenvolvimento da modalidade no País.