Daniele paga caro pela fama Daniele Hypólito está cada dia mais famosa, aparecendo em programas de tevê, gravando comerciais, ganhando dinheiro. Mas a ginasta brasileira de 17 anos está pagando um preço alto por essa movimentação: não consegue tempo para treinar e está 5 kg mais gordinha. É dessa forma, apreensiva, que ela tinha viagem marcada para ontem, para disputar a primeira etapa da Copa do Mundo, na Alemanha. A Confederação Brasileira de Ginástica cogitava até não mandar a atleta, para preservar sua imagem. O técnico da equipe brasileira, o ucraniano Oleg Ostapenko, já avisou que a pequena Daniele, vice-campeã mundial no solo, em 2001, é a única do País com chances reais de ganhar medalha nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004.