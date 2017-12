Daniele pedirá apoio a César Maia A ginasta Daniele Hypólito, que conquistou uma inédita medalha de prata no Mundial da Bélgica, tem encontro marcado com o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, nesta quinta-feira, na sede da prefeitura. A atleta e sua técnica Georgette Vidor tentam obter uma verba de patrocínio com o prefeito.