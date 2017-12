Daniele se machuca e termina em último A ginasta brasiliera Daniele Hypólito terminou na 24ª e última colocação na competição geral por aparelhos no Campeonato Mundial, em Anaheim, Estados Unidos. Daniele sofreu uma contusão no tornozelo e terminou com 3.287 pontos. A também Camila Comin ficou em 19º, com 35.800 pontos. O título foi para a russa Svetlana Khorkina, que se tornou a primeira ginasta a conquistar o título geral por aparelhos por três vezes consecutivas. Ela já vencera em 1997 e em 2001. Khorkina acumulou 38.124 pontos e foi seguida pela norte-americana Carly Patterson, de 15 anos, que somou 37.936 pontos e competiu com uma fratura no cotovelo. A chinesa Zhang Na, com 37.624 pontos, ficou na terceira colocação.