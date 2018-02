Daniele tenta o bi na Copa do Mundo A ginasta Daniele Hypólito começa nesta sexta-feira a disputa da segunda etapa da Copa do Mundo de Ginástica, em Cottbus, na Alemanha. Ano passado, Daniele conquistou a medalha de ouro na trave, no mesmo local. Outra brasileira, Daiane dos Santos, também participa do torneio, que reúne 140 ginastas de 44 países. Nesta sexta serão disputadas as eliminatórias e sábado (paralelas e salto) e domingo (solo e trave), as finais.