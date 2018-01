Daniele terá que falar com Oleg Notícia envolvendo uma cirurgia a que a ginasta Daniele Hypólito teria sido submetida, em São Paulo (SP), e estaria fazendo fisioterapia, não foi confirmada nesta quinta, mas de toda forma a atleta só deverá voltar à equipe brasileira permanente, que treina em Curitiba, depois de conversar com o técnico Oleg Stapenko, que volta de férias daqui a duas semanas. Daniele não gostou de determinações do ucraniano em etapa da Copa do Mundo em São Paulo e deixou a equipe.