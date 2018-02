Daniele terminou em 5º nas barras A brasileira Danielle Hypolito terminou em quinto lugar na prova de barras assimétricas da grande final da Copa do Mundo de Ginástica Artística, que está sendo realizada em Birmingham, na Inglaterra. Danielle marcou 9.400 pontos. A medalha de ouro foi para a norte-americana Chellsie Memmel, que marcou 9.625 pontos. A medalha de prata foi para a britânica Beth Tweddle (9.612) e o bronze ficou com a chinesa Li Ya (9.600). No salto feminino, a vitória também foi americana: Alicia Sacramone conseguiu a nota 9,537 e ficou com a medalha de ouro. As competições continuam neste domingo, com Daniele disputando solo e trave; Daiane dos Santos, no solo, e Diego Hypolito no salto sobre o cavalo. A SporTV transmite ao vivo a partir das 12h30.