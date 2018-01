Daniele vai, enfim, conhecer a Disney A ginasta Daniele Hypólito tem dois motivos para comemorar. Além de ser a representante do Brasil na American Cup, competição que reunirá as melhores do mundo, nos dias 1 e 2 de março, em Orlando, realizará o sonho de conhecer a Disney World. ?A American Cup servirá de preparação para as Copas do Mundo e o Mundial?, disse Daniele, que está eufórica em conhecer a Disney. ?Fico emocionada só de pensar que em alguns dias conhecerei um lugar dos meus sonhos.?