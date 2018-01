Daniele vence pelo 2º ano consecutivo Pelo segundo ano consecutivo, a ginasta Daniele Hypólito é o destaque feminino da Pesquisa Estado, com 51,68% dos 178 votos. A saltadora Maurren Maggi foi a segunda, com 34,27% (3,93% dos votos ficaram em branco). Este ano, Daniele também voltou a conquistar o Prêmio Brasil Olímpico, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Leia mais no Estadão