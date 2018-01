Daniele volta a treinar em Curitiba Fora de forma: Daniele Hypólito está acima do peso. E isso ficou visível na participação da ginasta hoje, no Guarujá, juntamente com as suas 14 companheiras da equipe permanente. "Pode-se perceber a olho nu. Não sei quantos, mas está alguns quilos acima do peso", admitiu Eliane Martins, coordenadora da seleção. A dirigente explicou que Daniele volta a treinar em Curitiba, com o restante do grupo, a partir deste sábado, e será avaliada. A ginasta sofreu artroscopia no pé e também não estava autorizada a fazer todos os movimentos. Também estava treinando sozinha no Rio, antes de pedir desculpas ao técnico Oleg Ostapenko e ser reintegrada à seleção.