Daniele volta a treinar no Flamengo ?Podia ter dado certo ou, como aconteceu, não deu certo", disse Daniele Hypólito ao informar sua saída da seleção brasileira permanente de ginástica para voltar a treinar no Flamengo, nesta segunda-feira, na Gávea. A atleta estava desde o início do ano treinando em Curitiba e voltou ao Rio declarando amor ao clube e afirmando estar feliz por estar de volta para ?casa". Com ela também retornou Heine Araújo. Os ginastas Diego Hypólito e Victor Rosas ainda aguardam uma decisão da Confederação Brasileira de Ginástica (CBGin) sobre o que será feito com o time masculino. De acordo com Daniele, apesar dos problemas de adaptação que enfrentou em Curitiba, o objetivo com a seleção foi alcançado, ao conseguir participar da campanha de classificação de uma equipe de ginástica feminina aos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. A atleta destacou que, a partir de agora, o entrosamento necessário entre as ginastas passa a não ser tão importante, porque na Olimpíada todas estarão voltadas para uma preparação em busca de uma medalha individual. Mas Daniele não escondeu sua preocupação sobre uma possível retaliação política da CBGin. Para a atleta, ao optar por treinar no Flamengo e participar de seletivas para voltar a integrar a seleção ?colocou em risco sua situação". ?Vou fazer a minha parte que é treinar. A parte política deixo para a Georgette (Vidor, técnica)", contou Daniele, que para voltar ao Flamengo abriu mão de cerca de R$ 2,5 mil provenientes da Lei Piva, que são repassados pela CBGin às atletas da seleção permanente. ?Estou pondo em risco, mas estou em um local onde me sinto melhor." Por enquanto, a principal preocupação de Daniele é se recuperar de um edema na fíbula esquerda. Para assessorar clinicamente a atleta e as ginastas do Flamengo, além de Diego e Victor, foi disponibilizado uma equipe de profissionais, sob a supervisão do médico da seleção brasileira e do Rubro-Negro, José Luiz Runco. ?Daremos a ela mais recursos médicos do que em Curtiba", afirmou Georgette. Até as Forças Armadas vão participar da recuperação e avaliação das ginastas, com o apoio do Núcleo do Instituto de Ciências da Atividade Física da Aeronáutica (Nuicaf). O órgão terá por responsabilidade analisar o desempenho físico e como aproveitar ao máximo as potencialidades dos atletas. Novos equipamentos para Daniele treinar também representam uma outra preocupação. Georgette explicou que a prefeitura do Rio já se prontificou a dar os equipamentos para a atleta, mas o processo para ser liberado precisa de um aval da CBGin. ?Ainda não pedimos um parecer, necessário neste tipo de processo, à federação. Vamos fazê-lo agora", disse a secretária municipal de Assuntos Estratégicos, Patrícia Amorim. Os equipamentos estão orçados em US$ 120 mil. Mas, além dos equipamentos que a prefeitura prometeu disponibilizar, Georgette disse esperar a vinda dos aparelhos prometidos a Daniele pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. ?Os aparelhos estão com a CBGin e vamos cobrá-los. Eles estão usando e sabem que são para a Daniele", afirmou Georgette. Quanto ao retorno de Diego e Victor, Georgette explicou que a CBGin ainda não decidiu o que será feito com a seleção masculina permanente, por isso, os dois atletas ainda não retornarão ao clube. Mas, a treinadora enfatizou que fará o possível para trazê-los de volta.