Daniele volta e pensa no Sul-Americano A ginasta brasileira Daniele Hypólito desembarcou na manhã desta terça-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, depois de conquistar a medalha de ouro na primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Olímpica, em Cottebus, na Alemanha, nos exercícios de trave. A atleta de 17 anos disse estar muito contente com mais este excelente resultado, mas frisou que seus principais objetivos agora serão intensificar os treinamentos e passar para a universidade, onde pretende cursar Educação Física. "Os muitos compromissos para arrecadar recursos financeiros fizeram com que eu me descuidasse e viajasse dois quilos e meio acima do meu peso. A minha sorte é que lá consegui emagrecer e assim fazer um bom papel", disse. A próxima competição de Daniele está prevista para maio, durante os Jogos Sul Americanos, na Colômbia. Já a segunda etapa da Copa do Mundo será disputada em agosto, em Berlim.