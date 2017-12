Danielle pronta para voltar ao vôlei Danielle Lins está pronta para recomeçar. A levantadora de apenas 19 anos está prestes a voltar oficialmente ao vôlei. Juvenil da Finasa/Osasco e campeã mundial com a seleção brasileira da categoria no ano passado, na Tailândia, a jogadora aguarda apenas um laudo do departamento jurídico do Instituto do Coração (Incor) para poder jogar novamente. Em junho, Danielle sofreu uma arritmia cardíaca enquanto corria na esteira em um exame de rotina. Nesta terça-feira, a atleta utilizou pela última vez um aparelho chamado Looper, que registra o comportamento do coração durante a atividade física. Após o treino, realizado na Academia do Bradesco, em Osasco, ela passou as informações para as médicas que a acompanham no Incor. E agora, recuperada do susto, espera a liberação delas. "Não vejo a hora de voltar a jogar, mas tenho de ser paciente porque ainda faltam alguns dias. As piores fases desse período foram no começo, quando fiquei com medo de precisar abandonar o vôlei, e agora, porque a ansiedade é muito grande", disse Danielle.