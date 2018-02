Danielle termina em 7º; Diego é 4º A ginasta brasileira Danielle Hypolito terminou em 7º lugar a prova da trave da Copa do Mundo de Ginástica Artística, que está sendo realizada em Birmingham, Inglaterra. Danielle sofreu uma queda durante a exibição e acabou perdendo muitos pontos. Marcou apenas 8.937 pontos e fechou a prova na penúltima posição. A romena Catalina Ponor confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de outro. Numa prova quase perfeita, ela marcou 9.725 pontos. DIEGO - O irmão, de Danielle, Diego Hypolito competiu na prova de salto sobre o cavalo e por muito pouco não ficou com o bronze. Com a nota de 9.500, ele ficou com a quarta posição. No sábado, Diego havia conquistado o ouro na prova de solo.