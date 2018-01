Danilo Nogueira na final das argolas O brasileiro Danilo Nogueira ficou em 6º lugar, com nota 9,050, e garantiu sua vaga na final da prova das argolas da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica, disputada no ginásio do Ibirapuera. O melhor atleta da classificação desta sexta-feira foi o holandês Yuri Van Gelder, com 9,700. Adan dos Santos foi o outro brasileiro que participou dessa prova, mas ele ficou em 9º lugar (8,600) e fora da final, que será disputada neste sábado, a partir das 9h30.