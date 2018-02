Dante: foi a minha melhor partida Belo Horizonte sediará amanhã a última partida da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei em casa, antes dos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. Será diante da Grécia, às 10h (com Rede Globo), pela Liga Mundial de Vôlei. Hoje, a equipe comandada por Bernardinho bateu os gregos por 3 sets a 0 (25/20, 25/22 e 25/21). A partida no Ginásio do Mineirinho, que teve público superior a 17 mil pessoas, foi a melhor da Liga para o atacante Dante, substituto do capitão Nalbert. Desde a estréia brasileira na Liga Mundial, há três semanas, Dante não vinha se apresentando bem. "Realmente achei que foi a minha melhor partida na Liga. Foi um jogo muito gostoso, e começo a mostrar um trabalho que ainda tem muito chão pela frente", analisou maior pontuador da partida, com 12 pontos. O técnico brasileiro concordou: "Sem dúvida, foi a melhor partida do Dante em relação ao ataque, e isso me alegra. Este ano ele não jogou muito no time (Modena, da Itália). O saque ainda não é o ideal, ele precisa ser mais agressivo nesse aspecto. No passe e defesa ele sempre foi bom, não me surpreendeu, e no bloqueio, assim como todo o time, teve altos e baixos." Satisfeito com o desempenho, o ponta admitiu que no início havia uma grande pressão por ele ter de substituir o capitão Nalbert, que se recupera de contusão no ombro: "Apesar de saber de toda essa pressão, que realmente existia, sempre trabalhei muito tranqüilo. Sei que tenho de corresponder nos treinos, e é isso que estou tentando fazer. Essejogo aqui em Minas foi muito especial, porque jogando aqui, no Telemig/Minas, eu fui campeão da Superliga em 2001/2002. A torcida mineira cobra e entende de vôlei." Nalbert, que acompanhou atentamente o jogo, gostou da atuação de seu "pupilo": "Foi realmente a melhor atuação dele. Acho que é normal, ele só deve crescer durante a competição, e deve agarrar com força essa oportunidade porque é um cara de potencial." Para o jogo de amanhã, os brasileiros esperam uma disputa mais acirrada contra os gregos. "No segundo jogo teremos de manter a tranqüilidade porque hoje tivemos uma certa ansiedade e perdemos muitos contra-ataques. Isso não pode acontecer. Além disso, a Grécia deve jogar muito melhor o segundo confronto. Eles estarão habituados ao ambiente, à torcida e vão estar mais descansados", afirma Giovane. Dante emendou: "Se eles ganharem da gente será um dia de Glória; se perderem, será absolutamente normal. Como a Grécia vem como franco-atirador, vamos precisar de muito cuidado." Apesar da derrota por 3 a 0, o técnico grego, Stilyanos Prosalikas, ficou satisfeito com o desempenho de sua equipe. "Foi um bom jogo, gostei do meu time. Foi a primeira vez que vários jogadores mais novos jogaram. Faltou um cuidado com o time do Brasil, principalmente no saque e bloqueio, mas amanhã, tentaremos jogar mais parelho e sacar melhor", concluiu.