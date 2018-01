Dante reforça seleção masculina de vôlei O ponta Dante treinou nesta segunda-feira, na Itália, pela primeira vez com a Seleção Brasileira masculina de vôlei, que está se preparando para os dois jogos contra Portugal, no fim de semana, pela quarta rodada da Liga Mundial. Os brasileiros seguem na liderança do grupo B (ao lado dos italianos, somam sete pontos, com três vitórias e uma derrota ? mas venceram 11 sets, contra dez dos adversários).