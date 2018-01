Dardo: cubana quebra recorde mundial A cubana Osleidys Menendez estabeleceu hoje o novo recorde mundial para o lançamento do dardo com a marca de 71,54 metros. Osleidys, de 21 anos, conquistou a marca durante o meeting internacional em Rethymnon, na ilha de Creta, na Grécia. O recorde anterior pertencia à norueguesa Trine Hattestad, com 69,48 metros, conquistado em 28 de julho de 2000. A atleta cubana já era dona da melhor marca da temporada, com 68,40 metros, desde 19 de junho. Na Grécia, Osleidys quebrou o recorde em seu segundo lançamento.