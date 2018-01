Daslu pode ter tripulação permanente As mulheres do "Daslu/Portugal Telecom Brasil", veleiro que terminou a regata Eldorado/Brasilis em terceiro lugar, poderá se transformar em uma tripulação permanente para a disputa de outras provas de vela oceânica. A proposta é de Plínio Romeiro, da rádio Eldorado, um dos realizadores da competição. "Já estamos procurando patrocínio e um barco competitivo para disputarmos outras regatas", dizia a velejadora Nádia Megonn, uma das integrantes da equipe. O projeto é correr as regatas Eldorado/Alcatrazes, em Ilhabela, Santos/Rio e Recife/Noronha, este ano. O"Daslu/Portugal Telecom Brasil" obteve uma excelente marca de 215h21 para o percurso de 1260 milhas náuticas (2336 quilômetros). Com o mesmo barco, com o nome de "Nautos/VMax", o baiano Kan Chuh ganhou a prova do ano passado no tempo de 217h07min. E, no ano passado, as condições de vento foram bem melhores do que as de 2003. Nádia Megonn, que nunca tinha participado de uma tripulação com a capitã Erika Lessmann, classifica como "excelente" a integração e a capacidade do grupo. Nádia já obteve outros resultados expressivos em sua carreira como em 2001 quando quebrou a marca de Lars Grael no trimarã "Bahia", disputando a Recife/Noronha. "Foi muito divertido. Competimos, tomamos sol e nos divertimos muito. A Paulina Chamorro parecia uma veterana", diz Nádia. Paulina Chamorro, jornalista da Rádio Eldorado, competiu na regata e enviou boletins para a emissora, narrando sua experiência. A classificação final da regata: 1º - "Vó Zizinha" (RJ), 210h19min; 2º - "Quiricomba/Opportunity" (RJ), 211h28min; 3º - "Daslu/ Portugal Telecom Brasil" (SP), 215h21min; 4º - "BL-3/Alforria" (SP), 215h49min.