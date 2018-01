Davenport e Schnyder avançam às quartas-de-final em Bali Duas favoritas ao título do WTA de Bali, na Indonésia, conseguiram nesta quinta-feira a classificação às quartas-de-final. Cabeça-de-chave número 2, a suíça Patty Schnyder derrotou a holandesa Elise Tamaela por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1 - e agora vai enfrentar a húngara Melanie Czink. Mais tarde, a norte-americana Lindsay Davenport (cabeça 3) venceu a japonesa Akiko Morigami também por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/3. Sua rival nas quartas será a checa Hana Sromova. Quem também se classificou foi a francesa Severine Bremond, cabeça-de-chave número 8, que bateu a indonésia Sandy Gumulya por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Nas quartas, o desafio será contra a russa Svetlana Kuznetsova, que é a principal favorita ao título. No complemento da rodada, a russa Olga Poutchkova ganhou da eslovena Andreja Klepac por 2 a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3.