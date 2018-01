Davenport salva 2 match points e vai às oitavas do US Open Atual campeã do US Open, Lindsay Davenport salvou dois match points e bateu a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 e avançou, neste domingo, para as oitavas-de-final da competição. A norte-americana não mostrou o seu melhor tênis, mas após salvar dois match points no 12.º game do terceiro set, levou o jogo para o tiebreak e venceu a adversária em uma partida de duas horas. Na próxima fase Davenport pega a suíça Patty Schnyder, que venceu a francesa Marion Bartoli por 2 sets a 0, parciais de 0/6, 6/3 e 6/3. Anna Chakvetadze, cabeça-de-chave número 23, confirmou a boa fase das tenistas russas e avançou às oitavas-de-final do torneio ao vencer a bielorussa Victoria Azarenka por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/3. Em sua terceira participação na competição, Chakvetadze chega pela primeira vez nas oitavas, onde enfrentará Tatiana Golovin, cabeça-de-chave número 27. A francesa passou pela russa Nadia Petrova, cabeça-de-chave número cinco, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 e 6/3.