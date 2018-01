Davenport vence e avança na Austrália A norte-americana Lindsay Davenport, número um do mundo, derrotou, nesta sexta-feira, a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2, pela terceira rodada do Aberto da Austrália. Quem também avançou foi a belga Justine Henin-Hardenne, que eliminou a francesa Virginie Razzano por 2 a 0 (6/4 e 6/1). Já a russa Nadia Petrova passou pela italiana Elena Camerin por 2 a 0 (6/1 e 6/2). Outra russa que avançou no torneio foi Svetlana Kuznetsova, ao derrotar a também italiana Mara Santangelo por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. A espanhola Virginia Ruano Pascual venceu a norte-americana Laura Gradville por duplo 6/3, enquanto a russa Elena Vesnina derrotou a ucraniana Olga Savchuk, de virada, por 2 a 1, parciais de 5/7, 6/2 e 6/4. Surpresa - A norte-americana Serena Williams, campeã do Aberto da Austrália no ano passado, foi eliminada nesta sexta ao perder para a eslovaca Daniele Hantuchova por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5). ?Estava realmente pronta para jogar, mas cometi muitos erros. Simplesmente não encontrei meu jogo?, declarou a tenista, após a eliminação.