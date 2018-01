Davenport vence no Aberto da Austrália Líder do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1 do torneio, a tenista norte-americana Lindsay Davenport garantiu vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que é disputado em Melbourne. Ela venceu nesta quarta-feira (pelo horário australiano) a croata Karolina Sprem por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.