David Ferrer é o campeão do Torneio de Stuttgart O tenista espanhol David Ferrer conquistou neste domingo o título do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Na final, ele derrotou o argentino Jose Acasuso por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 3/6, 6/7 (3/7), 7/5 e 6/4, em quase 5 horas de partida. Este é o segundo título de David Ferrer em torneios da ATP, quebrando um jejum que já durava 4 anos. A outra conquista do espanhol de 24 anos foi em 2002, em Bucareste, quando venceu justamente Acasuso na final. Atual número 18 do ranking mundial, o tenista espanhol deve ganhar algumas posições depois deste título em Stuttgart, torneio que distribuiu US$ 740 mil em prêmio. "Dei o máximo que eu podia dar. Se tivesse que morrer em quadra, então que eu morresse como um homem", disse David Ferrer, muito emocionado depois da vitória.