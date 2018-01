David Ferrer garante vaga na final do Torneio de Stuttgart O espanhol David Ferrer ficou mais próximo de garantir o segundo título da sua carreira pelo circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) ao garantir a classificação à final do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. O terceiro cabeça-de-chave superou, neste sábado, o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Ferrer vai enfrentar na decisão o argentino José Acasuso, quinto cabeça-de-chave. Ele ganhou, de virada, do seu compatriota Juan Mónaco por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2. O europeu e o sul-americano já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias consecutivas de Acasuso. O último triunfo do atleta argentino ocorreu no Masters Series de Roma (Itália) neste ano. O único título de David Ferrer foi conquistado em 2002, em Bucareste (Romênia). "Naturalmente, estou muito feliz por ter chegado até aqui. Foi um jogo muito difícil o de hoje (sábado)", disse Ferrer, que está com 24 anos e ocupa a 18ª colocação do ranking de entradas. O campeão do Torneio de Stuttgart somará 250 pontos na Corrida dos Campeões e embolsará 100 mil euros de premiação.