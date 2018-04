David Haye vai defender título dos pesados em 3 de abril

Agora, Haye vai enfrentar Ruiz, primeiro colocado no ranking da WBA, em luta na Arena MEN, em Manchester. Se triunfar, o britânico deve buscar a unificação dos títulos mundiais dos pesos pesados em lutas contra os irmãos Klitschko, Vitali e Wladimir, que possuem três cinturões.

Haye tem no seu cartel 24 lutas, com 23 vitórias, sendo 21 por nocaute. Ruiz, um lutador norte-americano de 38 anos, já tentou conquistar o título da WBA duas vezes e fracassou em ambas. Ele já disputou 54 combates, com 44 vitórias.