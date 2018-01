David Nalbandian avança na Austrália O argentino David Nalbandian se classificou neste domingo, pela quarto ano consecutivo, às quartas-de-final do Aberto da Austrália ao vencer, no Vodafone Arena de Melbourne Park, o espanhol Tommy Robredo, por 3 sets a 1 (6/3, 6/0, 2/6 e 6/2). Já o cipriota Marcos Baghdatis, número 54 no ranking, surpreendeu ao derrotar o norte-americano Andy Roddick (cabeça-de-chave número 2), por 6/4, 1/6, 6/3 e 6/4, e também avançou às quartas.