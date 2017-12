David Nalbandian avança no Torneio de Estoril Pela primeira rodada do Torneio de Estoril, evento que conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de 650 mil euros em prêmios, o tenista argentino David Nalbandian, número quatro do mundo, derrotou o francês Nicolás Mahut por 2 sets a 0, com duplos 7/5. Nalbandian encontrou muitas dificuldades durante a partida e precisou de quase 1h50min para passar pelo francês. Agora, o argentino vai enfrentar o também francês Jeremy Chardy pela próxima fase do ATP de Estoril. Em outro jogo, o russo Marat Safin passou com facilidade pelo italiano Fabio Fognini por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Quem também encontrou tranqüilidade para vencer seu adversário foi o argentino Carlos Berlocq, que fez 2 a 0 no espanhol Didac Pérez, com parciais de 6/0 e 6/1. Já o equatoriano Nicolás Lapentti sofreu para passar pelo polonês Michal Przysiezny por 2 a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4. E o chileno Nicolas Massu ganhou do holandês Raemon Sluiter por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 7/5. Veja outros resultados do ATP de Estoril: Frederico Gil (POR) 2 a 1 (ESP) David Luque - 1/6, 7/6 (7/5) e 6/4 Ditry Tursunov (RUS) 2 a 0 (POR) Gaston Elias - 6/2 e 6/1 Alberto Portas (ESP) 2 a 0 (COS) Juan A. Marín - 6/3 e 6/4 Guillermo García López (ESP) 2 a 1 (ITA) Leonardo Azzaro - 6/4, 4/6 e 6/4 Gustavo Marcaccio (ARG) 2 a 0 (RCH) Tomas Zib - 6/4 e 6/2