David Nalbandian é campeão do Torneio de Estoril O argentino David Nalbandian, cabeça-de-chave número 1, conquistou neste domingo o título do Torneio de Tênis de Estoril, evento que distribui cerca de 550 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, ao derrotar o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Nalbandian, atual número quatro do mundo, precisou de pouco mais de 1h20min para passar pelo russo. Ele se tornou o primeiro argentino a ganhar o ATP de Estoril por duas vezes - a outra conquista foi em 2002. Já o belga Olivier Rochus ganhou neste domingo o título do Torneio de Tênis de Munique, na Alemanha, após derrotar seu compatriota Kristof Vliegen na final por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Rochus, quinta cabeça-de-chave da competição, conseguiu sua segunda vitória no circuito ATP - em 2000 ele conquistou o Torneio de Palermo, na Itália.