David Nalbandian vence duelo argentino e avança na Áustria O argentino David Nalbandian teve que suar muito para estrear com vitória no ATP de Viena, na Áustria. Nesta terça-feira, o cabeça-de-chave número 2 venceu o duelo argentino contra Juan Ignacio Chela por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (6/8), 6/2 e 6/2. Essa foi a primeira partida de Nalbandian desde a eliminação precoce na segunda rodada do US Open, no final de agosto. "É muito difícil para mim enfrentar o Juan Ignacio. Nós treinamos muito juntos. Então, ele conhece muito bem o meu jogo. Joguei muito bem no segundo e terceiro sets. Esse piso mais lento ajudou a meu favor", disse Nalbandian, logo após o jogo contra o compatriota. Também pela primeira rodada do torneio austríaco, o alemão Tommy Haas (cabeça 6) derrotou o local Martin Fischer por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Na próxima fase, Haas terá pela frente o eslovaco Dominik Hrbaty. Em outro jogo do dia, o austríaco Stefan Koubek bateu o alemão Denis Gremelmayr também por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 6/0. Feminino Pela primeira rodada do WTA de Bangcoc, na Tailândia, a checa Lucie Safarova (cabeça-de-chave número 4) derrotou a tunisiana Selima Sfar por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3. Sexta pré-classificada, a norte-americana Meghann Shaughnessy passou pela indiana Sania Mirza também por 2 a 0 (duplo 6/4). Em outras partidas nesta terça, a alemã Julia Schruff ganhou da finlandesa Emma Laine por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/5) - e a tailandesa Tamarine Tanasugarn bateu a colombiana Catalina Castaño por 2 a 0 - parciais de 6/0 e 7/6 (7/5).