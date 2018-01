Davis: Brasil conhece adversário nesta quarta-feira O Brasil vai conhecer seu adversário no playoff do Grupo Mundial da Copa Davis nesta quarta-feira. A Federação Internacional de Tênis (ITF) confirmou o sorteio da chave a partir das 11 horas (8 horas de Brasília) na sede da entidade em Londres. Os jogos que definirão os classificados para o grupo de elite do próximo ano estão marcados para os dias 22 a 24 de setembro. A torcida do Brasil é para ter pela frente Espanha ou Suíça. Apesar desses adversários terem grandes jogadores como Rafael Nadal e Roger Federer, respectivamente, a vantagem brasileira será a de jogar em casa, o que aconteceria também no caso da Suécia. Se cair diante da Holanda, haverá necessidade de novo sorteio para definir-se o local dos jogos. No caso de Alemanha, Áustria, República Eslovaca e Romênia, o confronto será na casa do adversário, restringindo bastante as chances brasileiras de reassumir um posto no Grupo Mundial. O Brasil esteve pela última vez na elite da Copa Davis em 2003, quando perdeu o playoff para o Canadá. Depois com o boicote dos principais jogadores, em protesto à antiga administração da CBT, caiu para a terceira divisão. Só agora com os melhores de volta a equipe brasileira cumpriu seu papel e, com cinco vitórias seguidas (Colômbia, Antilhas Holandesas, Uruguai, Peru e Equador, todas sob o comando de Fernando Meligeni), pode voltar a ficar entre as 16 melhores nações do mundo. ?Acho que o Brasil merece jogar em casa?, avalia Jorge Rosa, presidente da CBT, que foi convidado a participar do sorteio, mas por compromissos em São Paulo não pôde viajar. ?O Meligeni deu um forte espírito de união a essa equipe e seria um prêmio jogar em casa.? Vitórias - Embalados pela vitória sobre o Equador, alguns dos jogadores da equipe brasileira da Copa Davis estrearam com bom resultado no Challenger de Santa Catarina. Ricardo Mello teve uma vitória de virada sobre o alemão Benedikt Dorsch por 3/6, 6/3 e 6/4, enquanto André Sá superou Alexandre Simoni por 7/5 e 6/3. Flávio Saretta perdeu o primeiro set diante do argentino Lionel Noviski por 6/3 e vencia o segundo por 3 a 2, quando a partida foi suspensa por chuva. Marcos Daniel estréia nesta quarta em Houston, diante do peruano Luiz Horna.