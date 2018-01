Davis: jogo de duplas é adiado para domingo O jogo de duplas entre Brasil e Equador foi adiado para domingo, quando também irão acontecer mais duas partidas de simples no confronto que vale vaga no playoff do Grupo Mundial da Copa Davis. A equipe brasileira está vencendo por 2 a 0, depois das vitórias de Flávio Saretta e Ricardo Mello. Na sexta-feira, por causa das chuvas na cidade de Cuenca, foi possível realizar apenas o jogo entre Saretta e Giovanni Lapentti, com vitória do brasileiro. Assim, a partida de Ricardo Mello e Nicolas Lapentti aconteceu neste sábado. A partida entre eles durou mais de 4 horas e 30 minutos, terminando com vitória do tenista brasileiro por 3 sets a 2. Aí, a equipe do Equador pediu para adiar o jogo de duplas, para dar um descanso para Nicolas Lapentti. Além disso, a quadra em Cuenca não tem iluminação artificial. Assim, neste domingo, a partir das 10 horas (horário de Brasília), acontecerá a partida de duplas. O Brasil está escalado com Marcos Daniel e André Sá. Já o Equador tem apenas Nicolas Lapentti garantido. O outro titular, Giovanni Lapentti, sofreu uma luxação no ombro direito na partida da sexta-feira e está vetado pelos médicos. A vaga está entre Carlos Avellan e Julio Cesar Campozano, ambos acima do número 700 do ranking mundial. Depois das duplas, a programação prevê as duas partidas de simples. Mas elas podem perder toda a importância no caso de André Sá e Marcos Daniel vencerem os equatorianos, o que já garantiria a vitória brasileira no confronto.