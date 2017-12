Davydenko aplica ´bicicleta´ e vence Rochus em 35 minutos Pela segunda rodada do Masters Series de Paris, o tenista russo Nikolay Davydenko, atual número cinco do mundo, arrasou nesta terça-feira o belga Christophe Rochus ao vencer a partida por 2 sets a 0, em apenas 35 minutos, com direito a "bicicleta" (duplo 6/0). Cabeça-de-chave número quatro, o russo demonstrou uma grande potência no saque - foram nove aces, contra nenhum de seu oponente. Agora, Davydenko, que busca o seu quinto título na temporada e nono na carreira, vai enfrentar nas oitavas-de-final o seu compatriota Dmitry Tursonov. Outro russo a avançar foi Marat Safin, que eliminou o sueco Robin Soderling, um dos responsáveis pela eliminação do Brasil na Copa Davis, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em quase duas horas de duelo. Agora, Safin vai pegar nas oitavas o vencedor do confronto entre o francês Richard Gasquet e o suíço Stanislas Wawrinka. Ainda pela primeira rodada, o sueco Thomas Johansson precisou disputar por duas vezes o tie-break para eliminar o norte-americano Vince Spadea, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/1). Já o francês Julien Benneteau passou pelo seu compatriota Fabrice Santoro por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/6 (7/5).