Davydenko aplica "bicicleta" na estréia do ATP de Moscou O russo Nikolay Davydenko não poderia ter estréia melhor no torneio realizado em casa. Nesta terça-feira, pela primeira rodada do ATP de Moscou, o cabeça-de-chave número 1 não tomou conhecimento do checo Jiri Vanek e aplicou uma "bicicleta" no rival, que é uma vitória por 2 sets a 0 com as parciais de 6/0 e 6/0. O próximo adversário de Davydenko será o compatriota Teimuraz Gabashvili, que se classificou ao passar por Gilles Muller, de Luxemburgo. Outro que se deu bem foi o francês Julien Benneteau (cabeça 6), que bateu o argentino Sergio Roitman por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/0. Por lesão, o espanhol Fernando Verdasco (4.º pré-classificado) abandonou o jogo contra o italiano Daniele Bracciali com o placar em 1 a 1 - 6/7 (4/7) e 6/4. O russo Igor Kunitsyn também se classificou ao ganhar do alemão Rainer Schuettler por 2 a 0 (6/3 e 6/2). Feminino Pela primeira rodada do WTA de Moscou, a russa Anna Chakvetadze surpreendeu a compatriota Dinara Safina (cabeça-de-chave número 7) ao vencer por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. Em outro duelo russo, Ekaterina Bychkova passou por Anastassia Rodionova também por 2 a 0 (6/3 e 6/4). Ainda nesta terça, a checa Iveta Benesova eliminou a italiana Mara Santangelo por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5 - e a russa Elena Vesnina derrotou a chinesa Na Li também por 2 a 1 - parciais de 6/2, 1/6 e 7/6 (13/11).