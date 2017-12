Davydenko arrasa Hrbaty na final do Masters Series de Paris O tenista russo Nikolay Davydenko conseguiu, neste domingo, seu primeiro título de Masters Series ao vencer o eslovaco Dominik Hrbaty, em Paris, por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/2. A partida deste domingo em Paris durou somente 1 hora e 38 minutos, com o russo dominando todas as ações do começo ao fim do confronto. Agora, Davydenko, que é o atual número três do mundo, soma 10 títulos do circuito ATP. Além disso, foi a quinta vez que ele foi campeão nesta temporada, junto com os torneios de Portschach, Sopot, New Haven e Moscou. O resultado deixou Davydenko como o segundo tenista mais vencedor do ano, só atrás do número um do mundo, o suíço Roger Federer, e empatado com o espanhol Rafael Nadal e com o norte-americano James Blake. Aliás, os oito melhores tenistas de 2006 se encontrarão na disputa do último torneio do ano, a Masters Cup de Xangai, a partir do dia 12. Além de Davydenko, Federer, Nadal e Blake, estão confirmados Andy Roddick (EUA), David Nalbandian (ARG), Ivan Ljubicic (CRO) e Tommy Robredo (ESP).