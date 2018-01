Davydenko avança e Robredo é eliminado do ATP de Sopot Cabeça-de-chave número um e grande favorito ao título do Torneio de Sopot, competição polonesa que conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de US$ 500 mil em prêmios, o tenista russo Nikolay Davydenko, número seis do mundo, derrotou nesta quinta-feira o argentino Juan Monaco por 2 sets a 1. A partida entre os dois tenistas havia começado na quarta, mas teve de ser suspensa por causa da chuva e completada nesta quinta. No primeiro set, Davydenko conseguiu confirmar o seu saque e fechou em 7/5. Mas, o argentino acabou dando o troco no segundo e marcou 7/6 (9/7) no tie break. Entretanto, o russo voltou a ter total domínio do confronto e não teve problemas para marcar 6/1 no terceiro. Com o resultado, Davydenko garantiu vaga às quartas-de-final da competição. Já o cabeça-de-chave número dois, o espanhol Tommy Robredo, decepcionou e foi eliminado pelo alemão Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Mais duas partidas completaram a rodada desta quinta, em Sopot. O argentino Juan Ignacio Chela, cabeça cinco, passou pelo seu compatriota Martin Vassallo Arguello por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. E o também argentino Agustin Calleri fez duplos 6/4 no holandês Raemon Sluiter.