Davydenko bate argentino e ganha o título em New Haven O russo Nikolay Davydenko derrotou o argentino Agustín Calleri por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3 -, neste sábado, e conquistou o título do ATP de New Haven, nos Estados Unidos, que serve de preparação para o US Open. Sétimo colocado no ranking mundial, Davydenko ganhou seu oitavo título na carreira - o terceiro nesta temporada (os outros foram em Poertschach, na Áustria, e Sopot, na Polônia). O jogo teve duração de 1 hora e 22 minutos. No US Open, o quarto e último Grand Slam de 2006, Davydenko terá pela frente na estréia o paraguaio Ramón Delgado. Caso avance para a segunda rodada, seu adversário sairá do vencedor do confronto entre o francês Nicolas Mahut e o alemão Rainer Schuettler. O argentino Agustín Calleri, no entanto, não terá moleza no seu primeiro jogo do Grand Slam norte-americano. Logo de cara jogará contra o espanhol Carlos Moyá, que já foi campeão de Roland Garros. Se passar para a rodada seguinte, encarará o vencedor do jogo entre o francês Paul-Henri Mathieu e o britânico Joshua Goodall, que saiu do qualifying.